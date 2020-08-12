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Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar. Отмечается, что речь идет о нескольких пассажирских Ту-134АК. Последний раз они подали сигналы около поселения Замок в Минской области.В источнике
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Эхо Москвы

Два самолета Минобороны России были замечены сегодня в аэропорту Минска

Эхо Москвы12:33
Lenta.ru

Появились подробности перелета VIP-самолета ВКС России в Белоруссию

Lenta.ru09:59
Газета.Ru

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

Газета.Ru11:33
Рамблер

VIP-самолет ВКС России прилетел в Белоруссию

Рамблер10:47
Коммерсантъ

В Белоруссии заметили элитные самолеты ВКС России

Коммерсантъ11:34
РБК

В Белоруссии заметили элитные самолеты ВКС России

РБК08:44
ГЛАС.RU

Спецборт ВКС России приземлился на аэродроме под Минском

ГЛАС.RU07:09

Полиция начала проверку после сообщения, что Широков избил арбитра

Полиция начала проверку по информации, что бывший футболист Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости11:54

В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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ВФЛА выплатила World Athletics штраф в полном объеме

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в среду отправила во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) 6,31 миллиона долларов, которые должна была выплатить в качестве штрафа по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
РИА Новости12:06

Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUMвчера в 01:08
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