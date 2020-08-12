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Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar. Отмечается, что речь идет о нескольких пассажирских Ту-134АК. Последний раз они подали сигналы около поселения Замок в Минской области.В источнике
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Эхо Москвы

Два самолета Минобороны России были замечены сегодня в аэропорту Минска

Эхо Москвы12:33
Коммерсантъ

В Белоруссии заметили элитные самолеты ВКС России

Коммерсантъ11:34
РБК

В Белоруссии заметили элитные самолеты ВКС России

РБК08:44
Рамблер

VIP-самолет ВКС России прилетел в Белоруссию

Рамблер10:47
Lenta.ru

Появились подробности перелета VIP-самолета ВКС России в Белоруссию

Lenta.ru09:59
Газета.Ru

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

Газета.Ru11:33
ГЛАС.RU

Спецборт ВКС России приземлился на аэродроме под Минском

ГЛАС.RU07:09

Радиореликты обнаружены в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627

В новой работе команда исследователей под руководством Стефана В. Дюшена (Stefan W. Duchesne) из Международного центра радиоастрономических исследований (International Center for Radio Astronomy Research, ICRAR) сообщает об обнаружении двойного радиореликта в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627, выполненном с использованием радиообсерватории ASKAP.
AstroNews.ru10:42

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Service08:16
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Американские СМИ назвали членство Украины в НАТО неосуществимым

Вступление Украины в НАТО является неосуществимым, Запад должен отказаться от этой идеи и признать нейтралитет республики, говорится в докладе вашингтонского аналитического центра Defense Priorities («Приоритеты обороны»).
Взгляд.ру13:33
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