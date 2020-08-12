В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
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В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar. Отмечается, что речь идет о нескольких пассажирских Ту-134АК. Последний раз они подали сигналы около поселения Замок в Минской области.В источнике
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