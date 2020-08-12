Трамп назвал Болтона самым глупым человеком в правительстве США

Болтон в интервью интернет-порталу Business Insider заявил – глава США на саммите с российским коллегой в Хельсинки в 2018 году якобы дал понять, "что в той же степени верит" словам президента России о том, что Москва не вмешивалась в американские выборы, что и "заключениям разведки" США, утверждавшей обратное.