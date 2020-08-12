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Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar. Отмечается, что речь идет о нескольких пассажирских Ту-134АК. Последний раз они подали сигналы около поселения Замок в Минской области.В источнике
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Эхо Москвы

Два самолета Минобороны России были замечены сегодня в аэропорту Минска

Эхо Москвы12:33
Коммерсантъ

В Белоруссии заметили элитные самолеты ВКС России

Коммерсантъ11:34
РБК

В Белоруссии заметили элитные самолеты ВКС России

РБК08:44
Рамблер

VIP-самолет ВКС России прилетел в Белоруссию

Рамблер10:47
Lenta.ru

Появились подробности перелета VIP-самолета ВКС России в Белоруссию

Lenta.ru09:59
Газета.Ru

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

Газета.Ru11:33
ГЛАС.RU

Спецборт ВКС России приземлился на аэродроме под Минском

ГЛАС.RU07:09

Глава UFC назвал победителя трилогии Миочич-Кормье лучшим тяжеловесом всех времен

Победителя третьего поединка между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье, который определится уже в эти выходные на UFC 252 в Лас-Вегасе, можно по праву считать величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств, уверен президент UFC, Дана Уайт.
FightTime.ru13:58

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Service08:16
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Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 3 по 10 августа составило 0,1% после нулевых значений три недели подряд, роста по 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат.
Интерфакс13:18
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Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

Оружейное эмбарго в отношении Ирана хотят продлить через СБ ООН

Основное требование резолюции — бессрочное продление оружейного эмбарго в отношении Ирана, «пока Совет Безопасности не примет обратное решение», а также «продолжать следить за развитием ситуации».
ИА Красная Весна02:25
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Трамп назвал Болтона самым глупым человеком в правительстве США

Болтон в интервью интернет-порталу Business Insider заявил – глава США на саммите с российским коллегой в Хельсинки в 2018 году якобы дал понять, "что в той же степени верит" словам президента России о том, что Москва не вмешивалась в американские выборы, что и "заключениям разведки" США, утверждавшей обратное.
Политическая Экспертиза03:36
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Суд вынес приговор, который может изменить судьбу бывшего вице-мэра Виктора Контеева

Калин оказался чуть ли не единственным подельником бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, которому удалось скрыться после начавшейся в 2011 году волны задержаний по так называемому делу Контеева.
66.ru08:59