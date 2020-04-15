По информации оперативного штаба, впервые была инфицирована жительница Бердска. Двое инфицированных вернулись из Москвы и Сочи, остальные контактировали с пациентами с коронавирусом.

В Новосибирске выявили семь новых случаев коронавируса

Здоровье Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372 На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook. 3

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4K

Общество В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии. 28

Здоровье Перечислены последствия бессимптомного течения коронавируса Директор сингапурского национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь полагает, что наличие бессимптомных случаев является большой проблемой в вопросе пресечения распространения коронавируса – из-за этого становится очень сложно отследить распространение болезни и предотвратить вспышки. 18

Финансы Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K

Происшествия В Крыму 4-летняя девочка умерла от упавшего телевизора В Крыму умерла четырехлетняя девочка, на которую дома упала тумбочка с телевизором. Следственный комитет может возбудить уголовное дело.

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 3K

Авто В России начали массово дорожать автомобили Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ». 205

Общество Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. 400

Авто Новая Mazda 6 получит задний привод и кузов купе Ожидается, что серийная Mazda 6 унаследует основную стилистическую концепцию у экспериментального купеобразного седана Vision Coupe, представленного на Токийском автосалоне 2017 года, а, значит, на свет появится соперник популярных ныне четырехдверок, маскирующихся под спорткары. 10

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9 классах Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ, подвид итоговой аттестации — РБК) для выпускников 9 классов в этом году пройдет с 8 июня по 31 июля, сообщается на сайте Рособрнадзора. 1

Происшествия В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях. 1

Здоровье Определены ранние признаки тяжелой формы коронавируса Группы исследователей из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йорском университете определила признаки тяжелой формы коронавируса на ранней стадии. 7

Общество В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН). 138

Происшествия В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом Курск, 15 апреля 2020, 11:40 — REGNUM В Курской области 15 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба. 103