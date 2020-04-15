Коронавирус
Atas.infoВ Новосибирске выявили семь новых случаев коронавируса
По информации оперативного штаба, впервые была инфицирована жительница Бердска. Двое инфицированных вернулись из Москвы и Сочи, остальные контактировали с пациентами с коронавирусом.
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Знала, что опасна: Болела коронавирусом после поездки в Сочи и заражала родных и прохожих женщина в Бердске
Курьер. Среда. Бердсквчера в 23:41
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Здоровье
Перечислены последствия бессимптомного течения коронавируса
Директор сингапурского национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь полагает, что наличие бессимптомных случаев является большой проблемой в вопросе пресечения распространения коронавируса – из-за этого становится очень сложно отследить распространение болезни и предотвратить вспышки.
Наша версия 04:21
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09
Происшествия
В Пермском крае число заболевших коронавирусом выросло до 114
На 15 апреля общее число выявленных в Пермском крае случаев достигло 114.
Business Class (Пермь) 03:56
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Происшествия
В Крыму 4-летняя девочка умерла от упавшего телевизора
В Крыму умерла четырехлетняя девочка, на которую дома упала тумбочка с телевизором. Следственный комитет может возбудить уголовное дело.
Российская газета 05:18
Фигурное катание
Загитова рассказала о нехватке денег в семье
КМВ Новости вчера в 09:25
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Авто
В России начали массово дорожать автомобили
Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня вчера в 00:29
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
В Омской области коронавирус выявили у жителей районов
В Омской области COVID-19 выявили у жителя Кормиловского района.
Регион online 03:17
Общество
В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом
Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
Авто
Новая Mazda 6 получит задний привод и кузов купе
Ожидается, что серийная Mazda 6 унаследует основную стилистическую концепцию у экспериментального купеобразного седана Vision Coupe, представленного на Токийском автосалоне 2017 года, а, значит, на свет появится соперник популярных ныне четырехдверок, маскирующихся под спорткары.
Авторамблер вчера в 04:21
Наука
Пивовары из Гондураса делают защитные маски из пластиковых бутылок
Производство гигиенических масок из переработанных пластиковых бутылок запустил гондурасский пивоваренный завод в Сан-Педро-Сула, 11 апреля сообщает La Tribuna.
ИА Красная Весна 12 апреля в 03:06
Общество
Депутат рассказал о защищающей Алтай от коронавируса священной мумии
Московский Комсомолец 05:11
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9 классах
Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ, подвид итоговой аттестации — РБК) для выпускников 9 классов в этом году пройдет с 8 июня по 31 июля, сообщается на сайте Рособрнадзора.
РБК 05:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна
Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
Происшествия
В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
Здоровье
Определены ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Группы исследователей из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йорском университете определила признаки тяжелой формы коронавируса на ранней стадии.
Gazeta.SPb 05:03
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Происшествия
В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 15 апреля 2020, 11:40 — REGNUM В Курской области 15 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:40
Шоу-бизнес
Киркоров поздравил Пугачеву с 71-летием и назвал ее музой
Легенде российской эстрады Алле Пугачевой исполнился 71 год. Многие звезды бросились поздравлять Примадонну с этим событием 15 апреля.
Московский Комсомолец 03:11
Общество
Роспотребнадзор отчитался о 1,5 млн проведенных тестов на коронавирус
К 15 апреля в России проведено 1 млн 517 тыс. 992 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
РБК 04:56