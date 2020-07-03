Как сообщает ToDay News Ufa, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак нанес визит в Берлин, чтобы принять участие во встрече в «нормандском формате». Данная информация известна от посольства России в Федеративной Республики Германии.

В Берлин прибыл Козак в рамках нормандского формата

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