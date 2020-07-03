Политика

ToDay News UfaToDay News UfaВ Берлин прибыл Козак в рамках нормандского формата

Как сообщает ToDay News Ufa, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак нанес визит в Берлин, чтобы принять участие во встрече в «нормандском формате». Данная информация известна от посольства России в Федеративной Республики Германии.
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Козак прибыл в Берлин на встречу по урегулированию конфликта в Донбассе

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Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе

Комсомольская правдавчера в 06:19

Козак прибыл в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе

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Вести.Ruвчера в 05:20

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РИА Новостивчера в 06:38

Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата

RT на русскомвчера в 05:09

Козак прилетел в Берлин на встречу политических советников стран «нормандской четверки»

ТАССвчера в 05:03
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
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ЦСКА разгромил «Ахмат» в 26-м туре чемпионата России

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов от коронавируса.
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Российский вирусолог назвал срок снижения агрессивности коронавируса

Агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год.
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Житель Белгорода запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Происшествия

В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками

В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
Вести.Ru 13:57
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Транспорт

В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»

В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
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Российский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
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В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
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Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине

Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине.
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
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Шоу-бизнес

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Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа

Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
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Кравчук: Украина надеется на помощь РФ в восстановлении Донбасса

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Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель

По слухам, Niva скоро получит рестайлинг, и уже известно, что в машине начнут устанавливать новую панель проборов.
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

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Флагманский смартфон Sharp Aquos R5G выходит на международный рынок

Сегодня японская компания Sharp представила флагманский смартфон Aquos R5G в Тайвани.
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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Сенатор и крымские татары прокомментировали отказ Турции признать Крым

В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции - главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион.
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Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет

Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
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