Политика
ToDay News UfaВ Берлин прибыл Козак в рамках нормандского формата
Как сообщает ToDay News Ufa, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак нанес визит в Берлин, чтобы принять участие во встрече в «нормандском формате». Данная информация известна от посольства России в Федеративной Республики Германии.
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Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в 26-м туре чемпионата России
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение грозненскому "Ахмату" в матче 26-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:23
Общество
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов от коронавируса.
Lenta.ru 14:53
Общество
Российский вирусолог назвал срок снижения агрессивности коронавируса
Агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год.
Lenta.ru 12:36
Происшествия
Россиянин запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару
Житель Белгорода запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:29
Происшествия
В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками
В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
Вести.Ru 13:57
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com 11:22
Шоу-бизнес
Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
iReactor вчера в 12:13
Происшествия
Российский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
Религия
В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым
Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
Политика
Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине
Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине.
NewInform 04:18
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
Шоу-бизнес
Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
Gazeta.SPb вчера в 18:02
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ вчера в 05:29
Политика
Кравчук: Украина надеется на помощь РФ в восстановлении Донбасса
Украинский аппарат надеется, что Российская Федерация не откажет в помощи восстановления разрушенного Донбасса.
Народные новости вчера в 03:34
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель
По слухам, Niva скоро получит рестайлинг, и уже известно, что в машине начнут устанавливать новую панель проборов.
Tvoe-avto.com 14:56
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM вчера в 01:02
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM 13:05
Гаджеты
Флагманский смартфон Sharp Aquos R5G выходит на международный рынок
Сегодня японская компания Sharp представила флагманский смартфон Aquos R5G в Тайвани.
3DNews вчера в 11:45
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Шоу-бизнес
Шнуров впервые показал видео с четвертой женой
Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей вчера в 02:21
Армия и оружие
Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142
Газета.Ru 09:17
Политика
Сенатор объяснил, почему Россия вправе выдвигать требования к Украине
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости 11:03
Политика
Сенатор и крымские татары прокомментировали отказ Турции признать Крым
В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции - главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион.
Газета.Ru 14:30
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com вчера в 14:24