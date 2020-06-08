Общество

BFM.ruBFM.ruВ Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях. Вашингтон требует экстрадиции россиянина.
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 диджея Дениса Казначеева в Facebook появилось сообщение о том, что неделю назад он был задержан властями Берлина по запросу США.
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Дипломаты РФ проследят за соблюдением прав арестованного в Берлине музыканта Казначеева

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В Германии по запросу США задержали музыканта из России

РИА Новостивчера в 19:27
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Общество

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Армия и оружие

На Украине назвали способ ударить по Сибири

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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
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Шоу-бизнес

Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Спорт день за днем 01:32
Общество

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
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Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
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Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
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Происшествия

В МВД Казани объяснили, почему полицейский стрелял в потасовке

Распивавшие спиртные напитки жители Казани вступили в драку с прибывшими на вызов полицейскими вечером в воскресенье, один из сотрудников вынужден был применить оружие и ранил нападавшего, сообщает МВД по Татарстану.
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Мишустин заявил о стабилизации ситуации на рынке труда России

Заявление о стабилизации ситуации на российском рынке труда сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 8 июня в ходе совещения с вице-премьерами.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

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Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
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Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону»

Форвард ПСЖ Неймар всё ещё заинтересован в переходе в "Барселону", пишет Mundo Deportivo.Сообщается, что этим летом он вновь потребует клуб продать его.
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США теряют лидерство в области атомной энергетики из-за России и Китая, заявил глава американского минэнерго Дэн Бруйетт.
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В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета.
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Выпускников российских школ призывают не доверять информации в интернете о якобы верных ответах к единым госэкзаменам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Твой Иркутск 03:30
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
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