Общество
BFM.ruВ Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях. Вашингтон требует экстрадиции россиянина.
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с чего всё началось
На официальной странице диджея Дениса Казначеева в Facebook появилось сообщение о том, что неделю назад он был задержан властями Берлина по запросу США.Московский Комсомолецвчера в 17:50
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Российский диджей Денис Казначеев арестован в Берлине по запросу США
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