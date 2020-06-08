с чего всё началось

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях. Вашингтон требует экстрадиции россиянина.

Общество Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 196

Политика «Коммерсантъ» узнал о предстоящем уходе гендиректора «Русгидро» Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов в сентябре покинет занимаемую должность после истечения пятилетнего контракта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общество Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах. 8

Происшествия В МВД Казани объяснили, почему полицейский стрелял в потасовке Распивавшие спиртные напитки жители Казани вступили в драку с прибывшими на вызов полицейскими вечером в воскресенье, один из сотрудников вынужден был применить оружие и ранил нападавшего, сообщает МВД по Татарстану.

Общество Мишустин заявил о стабилизации ситуации на рынке труда России Заявление о стабилизации ситуации на российском рынке труда сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 8 июня в ходе совещения с вице-премьерами.

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Наука В России усомнились в глубине Марианской впадины Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.

Политика Депутат Рады предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве «Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!» — сказано в сообщении. 1

Футбол Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону» Форвард ПСЖ Неймар всё ещё заинтересован в переходе в "Барселону", пишет Mundo Deportivo.Сообщается, что этим летом он вновь потребует клуб продать его.

Происшествия В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета. 70

Общество Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде. 709

Происшествия В Орле стая собак напала на девушку Видео инцидента на Раздольной попало в Сеть. В Орле стая бродячих собак напала на девушку.

Общество Выпускников предупредили о мошеннических сайтах с ответами к ЕГЭ Выпускников российских школ призывают не доверять информации в интернете о якобы верных ответах к единым госэкзаменам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.