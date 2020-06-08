Общество
BFM.ruВ Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях. Вашингтон требует экстрадиции россиянина.
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с чего всё началось
На официальной странице диджея Дениса Казначеева в Facebook появилось сообщение о том, что неделю назад он был задержан властями Берлина по запросу США.Московский Комсомолецвчера в 17:50
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Российский диджей Денис Казначеев арестован в Берлине по запросу США
Московский Комсомолецвчера в 18:11
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Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
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Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
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РБК вчера в 23:27
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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
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При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
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"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
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