с чего всё началось

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях. Вашингтон требует экстрадиции россиянина.

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 105 человек Сто пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, 13 пациентов выздоровели, один человек скончался, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 6

Общество Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, заявил о том, что медицинские учреждения уже работают в обычном режиме, так как числ зараженных коронавирусом в отделении резко уменьшилось. 145

Здоровье Семь сотрудников больницы Бердска заразились коронавирусом По информации Бердск-Онлайн, коронавирус выявили у сотрудников стоматологического отделения и других отделений БЦГБ. 1

Общество В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины Власти Новосибирской области в рамках смягчения ограничительных мер по коронавирусу с понедельника разрешают возобновить работу непродовольственных магазинов с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников. 11

Общество Россиян предупредили о вреде антисептиков Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков. 24

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,9K

Общество Выпускников предупредили о мошеннических сайтах с «ответами» на ЕГЭ Роскачество предупредило выпускников школ о мошеннических сайтах с "ответами" к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Общество В России колледжи продлили срок приёма документов Абитуриенты смогут отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или по почте. 32

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,6K

Общество В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников Изменения произошли из-за государственного праздника 12 июня и перенесенного на 24 июня парада Победы.

Технологии Создана игра для заголовка вкладки браузера Австрийский программист создал игру для заголовка вкладки браузера.

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 513

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 4,1K

Общество Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде. 708

Общество В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда "Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. 1,5K

Экономика «Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») запустила в Европе мобильное приложение и карту для управления личными финансами через смартфон .