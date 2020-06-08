с чего всё началось

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях. Вашингтон требует экстрадиции россиянина.

Экономика Минэкономики разработало законопроект о ГЧП Минэкономики предполагает, что законопроект повысит привлекательность ГЧП и привлечет частные инвестиции.

Общество За сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом "В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 600

Политика Захарова похвалила США за намерение помочь в ликвидации ЧП в Норильске Предложение США помочь в устранении последствий ЧП в Норильске, где 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная, Москва воспринимает как проявление конструктива, подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова. 1,3K

Общество В России может появиться минимальная почасовая оплата труда Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам. 987

Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 920

Общество Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде. 708

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 598

Происшествия На Украине полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве Фастов, Украина, 8 июня 2020, 08:39 — REGNUM В городе Фастов Киевской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трёх человек, сообщила 7 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.

Энергетика Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco. 1