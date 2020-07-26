Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов

Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения. Инцидент произошел утром на Харденбергплаце, недалеко от вокзала «Зоологический Сад».
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В Берлине автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

Комсомольская правда05:52

В Берлине автомобиль въехал в толпу людей

Известия03:37

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Интерфакс04:13

В Берлине автомобиль наехал на группу пешеходов

РБК04:05

В Берлине автомобиль въехал в толпу

РИА Новости04:03

В Берлине машина въехала в толпу, есть пострадавшие

Газета.Ru03:47

В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов

Коммерсантъ04:27
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru вчера в 11:37
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Общество

Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

РБК вчера в 17:42
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Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", последние пуски подтвердили их уникальные характеристики.
Российская газета 05:31
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Здоровье

В Оренбургской области прибавляются выздоровевшие от коронавируса

В Оренбургской области диагноз «коронавирусная инфекция» официально подтвержден у 6374 человек, также за минувшие сутки у 110.
Московский Комсомолец 08:34
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Интернет

Telegram в тестовом режиме запустил видеозвонки

Telegram в тестовом режиме добавил возможность делать видеозвонки для пользователей iOS, сообщило издание "Код Дурова".
РИА Новости 07:29
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Армия и оружие

Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс

Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.
Lenta.ru 08:45
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
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Кино

Сыгравший Фредди Крюгера актер Джон Саксон умер в США

Стало известно о смерти актера Джона Саксона, сыгравшего Фредди Крюгера в картине "Кошмар на улице Вязов".
NewInform 02:17
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Общество

В Петербурге в честь Дня ВМФ дадут салют из трех тысяч фейерверков

В Санкт-Петербурге и Кронштадте в 22:30 артиллерийские расчеты Западного военного округа (ЗВО) дадут праздничный салют в честь Дня Военно-морского флота РФ.
Российская газета 08:51
Космос

Астрономы впервые наблюдали исчезновение короны черной дыры

Американские ученые впервые увидели и зафиксировали исчезновение короны черной дыры, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на Phys.org.
TV BRICS 01:00
6
Происшествия

В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере

Детей из лагеря "Астраханские зори" проверят на коронавирус после выявления заболевания у сотрудников учреждения, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Астраханской области.
РИА Новости 08:10
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Политика

Путин провел отдельную встречу с Шойгу после парада ВМФ

Российский президент Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после Главного военно-морского парада.
Газета.Ru 08:35
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Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии

Lenta.ru 07:43
Спорт

Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
Lenta.ru 08:34
Шоу-бизнес

Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах

Актер Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах. На своей странице в Instagram он опубликовал видеообращение.
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Общество

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
REGNUM 04:20
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Происшествия

В Севастополе за сутки выявили троих зараженных коронавирусом

Всего с начала года зарегистрировано 335 случаев заражения коронавирусом, 253 человека выздоровлено, трое умерли.
КП - Севастополь 05:48
Общество

В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом

РИА Новости вчера в 17:46
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Политика

Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме

Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 17:23
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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Футбол

Андрей Лунин: Каждый день представляю себя в футболке «Реала»

Bookmaker-ratings.ru 03:46
Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
РИА Новости 07:02
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Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
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Происшествия

В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек

РБК 08:37
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Происшествия

Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто

РИА Новости 05:06
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Здоровье

Россияне едят почти в три раза больше соли, чем можно

Для снижения потребления соли ВОЗ рекомендует меньше добавлять ее при приготовлении пищи, убрать со стола солонки, реже есть соленые закуски и соусы, изучать состав продуктов до покупки и выбирать те из них, где содержится меньше соли.
Вести.Ru 07:51
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Космос

Зачем нам летать на «Драгонах»?

Дмитрий Рогозин сказал, что наши космонавты смогут летать на американских «Драгонах», когда те пройдут сертификацию.
Аргументы и Факты 07:00
Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Газета.Ru 06:00
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