Политика

RT на русскомRT на русскомКак прошла конференция по Ливии в Берлине

В Берлине завершилась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. По словам и.о. главы МИД России Сергея Лаврова, мероприятие было полезным, но разногласия между участниками ливийского конфликта сохраняются.
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Как прошла конференция по Ливии в Берлине

RT на русском16:56

Путин прибыл в Берлин на конференцию по Ливии

Московский Комсомолец06:54

Меркель верит, что конференция по Ливии оказала поддержку усилиям ООН

РИА Новости13:48

Проект итогового документа по Ливии представят на конференции через несколько часов

Политика Сегодня07:40

В Берлине открылась международная конференция по Ливии

REGNUM09:04

В Берлине открылась международная конференция по Ливии

ТАСС08:52

Определено время начала конференции в Берлине по ливийскому урегулированию

ФАНвчера в 17:46
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Газета.Ru вчера в 13:38
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Всего за время Юношеских олимпийских игр российская сборная завоевала 25 медалей — 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.
Bookmaker-ratings.ru 15:55
Армия и оружие

МО РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Варшавы

ТК Звезда 16 января в 16:00
Политика

Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине

На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.
Российская газета 14:43
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CNN: ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи

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Экспресс газета вчера в 21:32
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Ювентус — Парма 2:1

Вести.Ru 16:43
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Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 10:35
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Барселона — Гранада 1:0

Газета.Ru 14:59
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости вчера в 12:10
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Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина

Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
Новая газета 13:00
Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
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Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в интервью Первому каналу, почему правительство ушло в отставку.
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Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Игромания.ру 15:57
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Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте

В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет иметь надежные отношения с США, не вовлекаясь во внутренние дела американской стороны.
Lenta.ru 17:04
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников.
Газета.Ru 16:00
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал избивавшего детей отца

Известия вчера в 13:32
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

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Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.
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В 2020 году российскую армию ждут более 600 единиц инженерной техники

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Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
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Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц, возглавлявший два года назад "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в ворота его команды.
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал видео гола Александра Кокорина ударом через себя.
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Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»

Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild Awards), сообщается в Twitter организации.
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Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь

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