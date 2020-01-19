Политика
RT на русскомКак прошла конференция по Ливии в Берлине
В Берлине завершилась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. По словам и.о. главы МИД России Сергея Лаврова, мероприятие было полезным, но разногласия между участниками ливийского конфликта сохраняются.
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Проект итогового документа по Ливии представят на конференции через несколько часов
Политика Сегодня07:40
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Спорт
Сборная России остается второй в зачете юношеской Олимпиады
Всего за время Юношеских олимпийских игр российская сборная завоевала 25 медалей — 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.
Армия и оружие
МО РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Варшавы
Политика
Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине
На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.
Происшествия
CNN: ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи
Неизвестный применил в воскресенье огнестрельное оружие в районе Вайкики американского города Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи).
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Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
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Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году
Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.
Футбол
Барселона — Гранада 1:0
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Общество
Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина
Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в интервью Первому каналу, почему правительство ушло в отставку.
Технологии
Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?
Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Общество
Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте
В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.
Политика
Зеленский захотел надежных отношений с США при одном условии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет иметь надежные отношения с США, не вовлекаясь во внутренние дела американской стороны.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал избивавшего детей отца
Общество
Дочь Пескова: отец перестал давать мне деньги
Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета зарабатывает на жизнь самостоятельно с 18 лет, после того как отец перестал давать ей деньги.
Общество
Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы
Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Политика
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц, возглавлявший два года назад "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в ворота его команды.
Футбол
«Зенит» показал гол Кокорина ударом через себя на сборах
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал видео гола Александра Кокорина ударом через себя.
Кино
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»
Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild Awards), сообщается в Twitter организации.
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Космос