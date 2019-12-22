Происшествия
Газета.RuВ Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного. Об этом сообщает телеканал n-tv. После проверки полиция сняла оцепление, а на окрестных улицах начали убирать ограждения.
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с чего всё началось
«Сейчас наши коллеги задействованы на рождественской ярмарке на Брайтшайдплац и проводят эвакуацию, чтобы проверить данные о возможном подозрительном предмете»,— говорится в сообщении полиции в Twitter.Коммерсантъ16:16
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Армия и оружие
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Футбол
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Политика
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Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
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