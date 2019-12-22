с чего всё началось

Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного. Об этом сообщает телеканал n-tv. После проверки полиция сняла оцепление, а на окрестных улицах начали убирать ограждения.

В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке

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