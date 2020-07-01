Политика

RT на русскомRT на русскомМеркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Кроме того, она отметила, что Германия продолжает считать проект экономическим и его необходимо завершить.
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Меркель осудила готовящиеся санкции по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru13:11

Шрёдер: ФРГ должна добиться солидарности от ЕС в вопросе санкций США против Nord Stream 2

ТАСС09:16

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Коммерсантъ09:33

Меркель подчеркнула, что ФРГ будет поддерживать «Северный поток-2», несмотря на возможные санкции США

Эхо Москвы11:26

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РИА Новости09:04

Шредер дал Германии совет по санкциям США против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру09:31

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

RT на русском07:27
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