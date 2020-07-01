Политика
RT на русскомМеркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Кроме того, она отметила, что Германия продолжает считать проект экономическим и его необходимо завершить.
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Общество
Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски
Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
Известия 09:02
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Ближайший союзник США Япония отказала размещать американские комплексы противоракетной обороны.
Невские Новости вчера в 20:05
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Армия и оружие
В США возникла паника из-за появления у РФ ослепляющего оружия
Военные специалисты армии США очень эмоционально отнеслись к появлению у Российской Федерации современного устройства для создания визуально-оптических помех «Филин».
ИнфоСМИ 06:33
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Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал вчера в 22:25
Экономика
HeadHunter собирается провести вторичное размещение на фондовом рынке США
В ходе торговой сессии во вторник, 30 мая бумаги HeadHunter на бирже NASDAQ стоили 23,38 долларов за ADS, а рыночная стоимость всей компании составляла 1,169 млрд долларов.
Финансовая газета 10:07
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Политика
Поправки поддержали 71,46% избирателей после обработки 15% протоколов
Поправки к Конституции России поддержали 71,46% избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 15% протоколов.
RT на русском 12:34
Технологии
«Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика
Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива.
Общественная служба новостей 10:45
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 29 июня в 03:07
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии
Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса - в среду члены СБ приняли соответствующую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.
РИА Новости 12:00
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru 00:48
Гаджеты
Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO на 8 ТБ
Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO с подключением типа SATA III и памятью QLC.
Игромания.ру 11:34
Кино
Режиссер «Гравити Фолз» снимет новую версию «Черепашек-ниндзя»
Народные новости 08:00
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Тамбовом" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:39
Технологии
Инсайдер: Resident Evil Village будет немного похожа на Dark Souls и длиннее Resident Evil 7
3DNews 01:41
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Политика
Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»
Обратили внимание в Белом доме и на то, что лидеру США Дональду Трампу не сообщали о «сговоре РФ с талибами», вопреки публикациям.
Журналистская правда вчера в 08:11
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
Помпео заявил о необходимости диалога с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 1 июля, заявил, что решение о том, нужно ли приглашать Россию на саммит G7 («большой семерки») должен принять американский лидер Дональд Трамп.
Известия 11:12
Космос
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
«Росатом» заказал испытания новейших моделей космических двигателей нового поколения. Их проведение запланирована на текущий год.
Военное дело 02:55
Политика
Политики Евросоюза прибыли в Крым для наблюдения за голосованием
Группа европейских политиков, в которую входят депутаты Европарламента из Франции и политики из Болгарии, Германии и Швеции, прилетела в Крым для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституцию России.
Российская газета 02:07
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
Новые автомобили 02:27
Общество
Участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве
Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве и Центральной России.
RT на русском 13:07