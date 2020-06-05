Политика
РИА НовостиВ Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
Накануне стало известно, что в сенат США внесли законопроект о расширении санкции против проекта. Так, предлагается ввести ограничения в отношении страховых компаний, обслуживающих суда, которые работают на строительстве трубы.
Читать в источнике
Оценить178
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Политика
Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола
Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
Газета.Ru 12:17
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Политика
Новые санкции против «Северного потока-2» внесены в Сенат США
Законопроект о расширении санкций против реализации российского газового проекта "Северный поток-2" внесен в Сенат США.
Вестник Кавказа вчера в 14:11
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Общество
В правительстве объяснили поручение проверить указы Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить применение документов, принятых для борьбы с коронавирусом, в том числе указов мэра столицы для обобщения нормативно-правовой практики по этому вопросу.
РБК 03 июня в 06:19
Футбол
Судья в Латвии удалил чернокожего игрока, показав средний палец
Слово и Дело 07:51
Музыка
Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым
Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
Вокруг ТВ 10:21
Армия и оружие
Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма
В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог 13:09
Футбол
Давид Алаба: «Грустно видеть, как черные братья и сестры испытывают столько боли. Не одобряю расизм и насилие»
Sports.ru 11:33
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:15
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 04:01
Футбол
Зарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян
Ранее Темников выступил против сокращения зарплат футболистов ФНЛ, поскольку они зарабатывают значительно меньше, чем игроки российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 03:07
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Авто
Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа
На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.
Motor 03:45
Футбол
«Зенит» может продлить контракт с Жирковым
Газета.Ru 13:59
Политика
Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса
Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
Lenta.ru 14:21
Общество
«Норникель» берет аварию на себя
Коммерсантъ 09:48
Армия и оружие
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Американские разработчики хвастаются достижениями своего оружия, чтобы доказать властям, что деньги на его разработку выделялись не зря, но «бравые» заявления являются лишь «рекламным блефом», заявил военный эксперт Виктор Баранец.
Взгляд.ру 14:10
Кино
Названы номинанты телевизионной премии BAFTA
NewInform вчера в 06:17
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело 10:06
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа.
Lenta.ru вчера в 09:04
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия 03 июня в 19:00
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Общество
Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37