Накануне стало известно, что в сенат США внесли законопроект о расширении санкции против проекта. Так, предлагается ввести ограничения в отношении страховых компаний, обслуживающих суда, которые работают на строительстве трубы.

Политика В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 247

Общество Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия. 1,5K

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 1,6K

Общество В Минпросвещения заявили об изменении ситуации с ЕГЭ Система Единого государственного экзамена (ЕГЭ) устоялась, никаких изменений в экзамене в этом году не будет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. 2

Общество Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца. 3,7K

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии. 1,6K

Общество Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин. 503

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,5K

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". 719

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 5,6K

Футбол В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.