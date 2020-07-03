Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием Mohrenstraße в станцию «Улица Глинки». Об этом в пятницу, 3 июля, пишет RBB.24 со ссылкой на сообщение компании.

В Берлине переименуют станцию метро с «расистским» названием

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