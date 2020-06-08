с чего всё началось

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

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Армия и оружие Защита интересов — для чего России расширение военных баз в Сирии Президент Владимир Путин 29 мая поручил МИД и Минобороны РФ провести переговоры с представителями Сирии о передаче российским военным базам дополнительного недвижимого имущества и акватории.

Игры На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.