В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек
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Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине в субботу против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса. Как со ссылкой на полицию сообщает таблоид Bild, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.В источнике
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