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Интерфакс
Интерфакс

В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине в субботу против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса. Как со ссылкой на полицию сообщает таблоид Bild, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.В источнике
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Lenta.ru

На митинге Берлине в начали скандировать «Путин!»

Lenta.ru11:24
ИА Красная Весна

Из-за 30 тысяч протестующих в Берлине частично перекрыли улицы

ИА Красная Весна10:19
Эхо Москвы

Массовая акция протеста против мер по борьбе с коронавирусом проходит в Берлине

Эхо Москвы06:33
Взгляд.ру

Полиция в Берлине начала задерживать протестующих

Взгляд.ру08:13
Ореанда-Новости

В Берлине тысячи людей митингуют против карантинных ограничений правительства ФРГ

Ореанда-Новости07:50
Интерфакс

В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

Интерфакс07:05
Евразия Daily

В Берлине полиция провела задержания участников акции протеста

Евразия Daily09:39

В прессе США назвали страну, «вмешательство» которой в американские выборы «на порядок больше российского»

В американской прессе вышел материал, в котором говорится о том, что Вашингтон излишнее внимание уделяет вопросу российского вмешательства в президентские выборы.
Военное обозрение10:49
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Меркель отказалась связывать дело Навального и «Северный поток-2»

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель высказала свое мнение относительно призывов отказаться от дальнейшего строительства магистрального газопровода «Северный поток-2».
Внешнеэкономические связи11:27
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Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Известия05:03
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Назван простой продукт, четыре ложки которого снижают давление

Оказалось, что у тех добровольцев, которые ежедневно добавляли в блюда четыре столовые ложки оливкового масла первого отжима, центральное и периферическое систолическое артериальное давление снизились в период эксперимента на 2,5% и 2% соответственно.
Российская газета00:45
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