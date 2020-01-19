Политика
ФАНХафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл в столицу Германии Берлин для участия в конференции по Ливии. Соответствующую информацию приводит телеканал «Аль-Хадас».
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Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
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Вложения иностранцев в госдолг России достигли рекордного уровня
В 2019 году иностранцы вложили около 22,2 млрд. долларов в российские облигации федерального займа и евробонды, что является самым высоким показателем с января 2012 года.
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Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
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Польша заявила о правах на ряд произведений искусства в России
Министерства иностранных дел Польши заявило о правах на ряд произведений искусства, находящихся в России.
Экономика
Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
Возросший интерес россиян к покупке турецкой недвижимости директор агентства недвижимости Tolerance Homes Сергей Волченков связывает с изменением паспортной программы в стране — осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с $1 млн до $250 тыс.
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
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Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
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Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми
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В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
Политика
Тимошенко заявила о «ликвидации» Украины
Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Авто
Рыночная капитализация Tesla приближается к $100 млрд
14 января котировки Tesla выросли до $538; правда, к закрытию торгов в пятницу, 17 января, акции подешевели до $510,5, капитализация составила $91,8 млрд.
Общество
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина
Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
Политика
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Игры
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Наука
Доноры костного мозга передали реципиентам свои патогенные мутации
Американские ученые обнаружили, что каждый второй донор красного костного мозга несет в своей крови клоны клеток с патогенными мутациями.
Футбол
Исламхан провёл первую тренировку в «Зените»
Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.
Технологии
ВВС США впервые показали полет беспилотника «Гремлина» X-61A
ВВС США впервые показали полет беспилотника X-61A, созданного компанией Dynetics в рамках программы «Гремлины».
Политика
Главный советник Трампа по России отстранен от работы
Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
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Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Космос
В России делают ставку не только на развитие авиации
На фоне расширения процесса импортозамещения, в РФ делают ставку не только на новые разработки в авиационной отрасли, но и на развитие перспективных космических проектов.