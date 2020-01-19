Политика

ФАНФАНХафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл в столицу Германии Берлин для участия в конференции по Ливии. Соответствующую информацию приводит телеканал «Аль-Хадас».
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