Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл в столицу Германии Берлин для участия в конференции по Ливии. Соответствующую информацию приводит телеканал «Аль-Хадас».

Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Политика Мадуро заявил о готовности к диалогу с США Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.

Экономика Вложения иностранцев в госдолг России достигли рекордного уровня В 2019 году иностранцы вложили около 22,2 млрд. долларов в российские облигации федерального займа и евробонды, что является самым высоким показателем с января 2012 года.

Общество Названы самые популярные лечебные курорты России Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.

Экономика Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции Возросший интерес россиян к покупке турецкой недвижимости директор агентства недвижимости Tolerance Homes Сергей Волченков связывает с изменением паспортной программы в стране — осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с $1 млн до $250 тыс.

Происшествия В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.

Авто Рыночная капитализация Tesla приближается к $100 млрд 14 января котировки Tesla выросли до $538; правда, к закрытию торгов в пятницу, 17 января, акции подешевели до $510,5, капитализация составила $91,8 млрд.

Общество Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.

Политика Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Наука Доноры костного мозга передали реципиентам свои патогенные мутации Американские ученые обнаружили, что каждый второй донор красного костного мозга несет в своей крови клоны клеток с патогенными мутациями.

Футбол Исламхан провёл первую тренировку в «Зените» Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.