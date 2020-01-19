Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет сегодня в Берлине. Внешнее вмешательство в проблему необходимо, но предстоящая встреча не устранит разногласий. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

В Берлине вскоре начнется международная конференция по Ливии

Общество Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".

Армия и оружие Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Футбол Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.

Происшествия Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер 19 января в Минске. Об этом сообщил бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков.

Экономика Готовый бизнес в России стал дешевле В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).

Происшествия В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.