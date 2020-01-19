Политика
Эхо МосквыВ Берлине вскоре начнется международная конференция по Ливии
Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет сегодня в Берлине. Внешнее вмешательство в проблему необходимо, но предстоящая встреча не устранит разногласий. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
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Общество
Названы самые популярные российские лечебные курорты
Происшествия
В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
Политика
Эрдоган заявил о намерении поднять тему Идлиба на конференции по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении поднять тему сирийского Идлиба на конференции по Ливии в Берлине, сообщает издание Timeturk.
Общество
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Футбол
«Фиорентина» превзошла «Наполи» в матче чемпионата Италии
«Фиорентина» победила на выезде «Наполи» в 20-м туре чемпионата Италии по футболу (2:0).
Общество
На острове Ньюфаундленд введен режим ЧС из-за снежного шторма
Футбол
Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом
Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Происшествия
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер 19 января в Минске. Об этом сообщил бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков.
Армия и оружие
Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии
Российские военные инженеры продемонстрировали уникальные кадры работы робототехнического комплекса «Сфера» - устройства, которое представляет из себя шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.
Шоу-бизнес
Резко помолодевшую Пугачеву заподозрили в пластической операции
Юлия Проскурякова, супруга музыканта Игоря Николаева, разместила в Сети фото с резко помолодевшей Аллой Пугачевой.
Кино
Россияне считают фильм «Джокер» главным претендентом на «Оскар»
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Происшествия
В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного
В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
Происшествия
В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях
В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Армия и оружие
Турецкие производители продолжат выпускать детали F-35 в 2020 году
Турецкие комплектующие США готово продолжить закупать, но только при условии, что контракт будет продлен на год.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Теннис
Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд
Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Общество
В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели
В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Игры
Cyberpunk 2077 был отложен до сентября
Армия и оружие
Армия РФ начала получать новейшие танковые снаряды «Лекало»
Минобороны РФ начало приобретать новейшие бронебойные подкалиберные снаряды ЗБМ44 «Лекало», способные поражать современные модификации американских танков M1A2 Abrams.