Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Берлине вскоре начнется международная конференция по Ливии

Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет сегодня в Берлине. Внешнее вмешательство в проблему необходимо, но предстоящая встреча не устранит разногласий. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
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