Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.