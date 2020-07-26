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Интерфакс
Интерфакс

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.В источнике
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РБК

В Берлине автомобиль наехал на группу пешеходов

РБК04:05
Коммерсантъ

В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов

Коммерсантъ04:27
Интерфакс

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Интерфакс04:13
Комсомольская правда

В Берлине автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

Комсомольская правда05:52
РИА Новости

В Берлине автомобиль въехал в толпу

РИА Новости04:03
Газета.Ru

В Берлине машина въехала в толпу, есть пострадавшие

Газета.Ru03:47
Известия

В Берлине автомобиль въехал в толпу людей

Известия03:37

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
RT на русском24 июля в 12:45
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru24 июля в 09:24
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газетавчера в 07:07
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Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
РБК17:42
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