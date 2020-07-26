Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.