Происшествия
ИнтерфаксВ Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
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Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета вчера в 07:07
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM 04:44
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
Гаджеты
Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг
На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.
3DNews 01:31
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Леонид Якубович разъяснил ситуацию со своим возможным уходом из шоу Поле чудес, которое ведет на протяжении последних 30 лет.
iReactor 00:12
Авто
Зачем нам украинские «Лады»?
Запорожский автозавод начал собирать наши «Лады».
Аргументы и Факты вчера в 22:49
Армия и оружие
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы.
RT на русском 05:22
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днём ВМФ
Псковское агентство информации 05:00
Армия и оружие
Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля
Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля.
Lenta.ru 05:41
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Гаджеты
Основной миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Прайм, эксперты рассказали об основных правилах зарядки современной техники: Современные аккумуляторы не нуждаются в полном цикле зарядки и разрядки.
ToDay News Ufa 24 июля в 00:42
Общество
Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.
Lenta.ru 00:14
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области грудного ребенка нашли
Журналистская правда вчера в 09:30
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
Evo-rus.com 03:50
Происшествия
Более 30 человек задержали после драк азербайджанцев и армян в Москве
В Москве задержали более 30 человек за драки на межнациональной почве, сообщило ГУ МВД.
Коммерсантъ вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала худший фильм в истории кинематографа
Заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала фильм "Соперницы", в котором она снялась в главной роли в 1985 году, худшим за все время существования кинематографа.
VSE42.RU вчера в 22:56
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru 24 июля в 22:07
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия 24 июля в 03:18
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Здоровье
На Среднем Урале число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч
REGNUM вчера в 05:44
Армия и оружие
Посол США в Афинах высказался о зонах в Восточном Средиземноморье
Посол США в Греции Джеффри Пайетт высказался о морской территории в Восточном Средиземноморье, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной и где Турция намерена проводить сейсмические исследования месторождений.
РИА Новости 23 июля в 11:00
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56