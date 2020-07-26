Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

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