Политика

SM NewsSM NewsВ Берлине согласован итоговый документ саммита по Ливии

По итогам международной конференции по ливийскому конфликту, проходящей в Берлине, согласован текст документа, который будет принят по её итогам, пишет ТАСС, ссылаясь на несколько дипломатических источников.
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Источник: окончательный текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии согласован

Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который, как ожидается, будет принят по итогам встречи. Эту информацию ТАСС подтвердили несколько дипломатических источников. "Текст согласовали окончательно", - сказал один из собеседников агентства.
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