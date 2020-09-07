В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил в интервью телеканалу ARD, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил
в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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Московский Комсомолецвчера в 15:34
Последние новости на утро 7 сентября 2020: Берлин согласовал запрос России по Навальному
Комсомольская правда00:21