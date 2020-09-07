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РИА Новости
РИА Новости

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил в интервью телеканалу ARD, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил
 в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РБКвчера в 14:28
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Эхо Москвы

В Берлине утверждают, что уже давно одобрили просьбу российской Генпрокуратуры по делу Алексея Навального

Эхо Москвы00:14
РБК

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

РБКвчера в 14:28
Комсомольская правда

Последние новости на утро 7 сентября 2020: Берлин согласовал запрос России по Навальному

Комсомольская правда00:21
Московский Комсомолец

Захарова задала 6 вопросов главе МИД ФРГ после заявления по Навальному

Московский Комсомолецвчера в 15:34
РИА Новости

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

РИА Новости00:25
ТАСС

Захарова поинтересовалась у ФРГ точной датой ответов по делу Навального

ТАССвчера в 15:10
RT на русском

Маас прокомментировал запрос Генпрокуратуры России по Навальному

RT на русскомвчера в 14:04