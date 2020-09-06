Цифровая катастрофа: компьютерные данные могут составить половину от массы Земли уже к 2245 году

Английский физик Мелвин Вопсон из Портсмутского университета вывел теорию о том, что уже к 2245 году половину массы нашей планеты могут составить биты цифровых данных, и дал этому довольно необычное объяснение.