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РБК
РБК

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.В источнике
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Как написала Захарова в Facebook
 со ссылкой на СМИ, Масс заявил, что "власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному — причин не делать этого нет, но сейчас еще продолжается обследование пациента в клинике".
РИА Новостивчера в 14:55
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Эхо Москвы

В Берлине утверждают, что уже давно одобрили просьбу российской Генпрокуратуры по делу Алексея Навального

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Московский Комсомолец

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Московский Комсомолецвчера в 15:34
РИА Новости

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РИА Новостивчера в 14:55
РБК

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РБКвчера в 14:28
ТАСС

Захарова поинтересовалась у ФРГ точной датой ответов по делу Навального

ТАССвчера в 15:10
RT на русском

Маас прокомментировал запрос Генпрокуратуры России по Навальному

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Комсомольская правда

Захарова спросила у Германии, когда будут оглашены данные по делу Навального

Комсомольская правдавчера в 15:29

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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
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РИА Новости17:29
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