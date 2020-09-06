В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному
Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.В источнике
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со ссылкой на СМИ, Масс заявил, что "власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному — причин не делать этого нет, но сейчас еще продолжается обследование пациента в клинике".
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