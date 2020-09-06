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РИА Новости
РИА Новости

Берлин прокомментировал запрос России о правовой помощи по Навальному

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Как написала Захарова в Facebook
 со ссылкой на СМИ, Масс заявил, что "власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному — причин не делать этого нет, но сейчас еще продолжается обследование пациента в клинике".
РИА Новостивчера в 14:55
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Эхо Москвы

В Берлине утверждают, что уже давно одобрили просьбу российской Генпрокуратуры по делу Алексея Навального

Эхо Москвы19:06
Московский Комсомолец

Захарова задала 6 вопросов главе МИД ФРГ после заявления по Навальному

Московский Комсомолецвчера в 15:34
RT на русском

Маас прокомментировал запрос Генпрокуратуры России по Навальному

RT на русскомвчера в 14:04
РБК

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

РБКвчера в 14:28
ТАСС

Захарова поинтересовалась у ФРГ точной датой ответов по делу Навального

ТАССвчера в 15:10
Комсомольская правда

Захарова спросила у Германии, когда будут оглашены данные по делу Навального

Комсомольская правдавчера в 15:29
РИА Новости

Захарова озвучила свои вопросы к МИД Германии из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:55

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