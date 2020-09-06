Берлин прокомментировал запрос России о правовой помощи по Навальному
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
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со ссылкой на СМИ, Масс заявил, что "власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному — причин не делать этого нет, но сейчас еще продолжается обследование пациента в клинике".
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