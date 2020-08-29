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РИА Новости
РИА Новости

В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ

Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале. На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ

РИА Новости18:27
News.ru

«Берлин наш»: в соцсетях объяснили, почему немцы кричали лозунг «Путин!»

News.ru00:43
URA.Ru

В соцсетях объяснили лозунг «Путин!» на митинге в Германии. «Берлин наш»

URA.Ru23:10
Газета.Ru

В соцсетях объяснили лозунг "Путин!" на митинге в Берлине

Газета.Ru01:54
Взгляд.ру

Демонстранты в Берлине скандировали «Путин»

Взгляд.рувчера в 14:27
Царьград

"Путин! Путин! Путин!": Политолог указал на "русский след" в берлинских протестах

Царьградвчера в 12:21
Lenta.ru

На митинге в Берлине начали скандировать «Путин!»

Lenta.ruвчера в 11:24

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink
Astera01:46
1,3K

В Екатеринбурге арестованы участники протестов в сквере у театра Драмы, защищавшие строительство храма

Роман Коротков, Александр Саулин, Айказ Манукян и Александр Этвиш стали фигурантами "уголовки" о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и о понуждении к совершению сделки по трём эпизодам.
Накануне.Ru02:35
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В России расширили список получателей бесплатных лекарств

С 1 сентября в России заработает новый Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов питания за счет федерального и региональных бюджетов, сообщает «Российская газета».
Европейско-Азиатские новости02:42
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

По данным издания speedme.ru, второй этап реформы ОСАГО в нашей стране предусматривает введение нового «коэффициента страховщика», который подразумевает учет бренда и модели машины при расчете стоимости полиса.
SpeedMe01:47
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В Литве назвали нелогичными угрозы Лукашенко перекрыть грузопотоки

Клайпеда, Литва, 29 августа 2020, 06:57 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии грузовых потоков через Литву назвал нелогичным руководитель порта Клайпеды Альгис Латакас в комментарии, опубликованном 28 августа изданием BNS.
REGNUMвчера в 23:57
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