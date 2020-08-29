В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ
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Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале. На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги.В источнике
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"Путин! Путин! Путин!": Политолог указал на "русский след" в берлинских протестах
Царьградвчера в 12:21