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РИА Новости
РИА Новости

В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ

Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале. На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ

РИА Новости18:27
Известия

В Берлине участники митинга скандировали имя российского президента

Известия17:25
Lenta.ru

На митинге в Берлине начали скандировать «Путин!»

Lenta.ruвчера в 11:24
Газета.Ru

В Берлине протестующие с флагами РФ скандировали "Путин!"

Газета.Ruвчера в 14:08
Царьград

"Путин! Путин! Путин!": Политолог указал на "русский след" в берлинских протестах

Царьградвчера в 12:21
Национальная служба новостей

Протестующие в Берлине скандируют «Путин!»

Национальная служба новостейвчера в 11:46
Взгляд.ру

Демонстранты в Берлине скандировали «Путин»

Взгляд.рувчера в 14:27

Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»
ИА Красная Веснавчера в 16:17

В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь

Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь
РИА Новостивчера в 11:46
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Назвали основные заблуждения о французских автомобилях

Частично государственная компания Renault, которая специализируется на автомобилях нижнего и среднего класса, в современной истории куда больше общего имеет с японскими моделями бренда Nissan, с которым состоит в альянсе.
SpeedMeвчера в 14:47

В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:28
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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