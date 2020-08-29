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РИА Новости
РИА Новости

В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ

Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале. На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ

РИА Новости18:27
Национальная служба новостей

Протестующие в Берлине скандируют «Путин!»

Национальная служба новостейвчера в 11:46
Взгляд.ру

Демонстранты в Берлине скандировали «Путин»

Взгляд.рувчера в 14:27
Газета.Ru

В Берлине протестующие с флагами РФ скандировали "Путин!"

Газета.Ruвчера в 14:08
Царьград

"Путин! Путин! Путин!": Политолог указал на "русский след" в берлинских протестах

Царьградвчера в 12:21
Известия

В Берлине участники митинга скандировали имя российского президента

Известия17:25
Lenta.ru

На митинге в Берлине начали скандировать «Путин!»

Lenta.ruвчера в 11:24

В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
0:42
Известия18:47
1,9K

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Навальный остается в немецкой клинике в коме и на ИВЛ

Блогер Алексей Навальный в клинике Charite остается в стабильном состоянии в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как стабильно тяжелое, без острой угрозы для жизни.
МонаВиста28 августа в 15:46
3,1K

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

Ранее агентство ANI со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщало, что Индия может отказаться от участия в международных учениях "Кавказ-2020", поскольку в этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая и Пакистана, отношения Нью-Дели с которыми в последнее время обострены.
ТАСС21:13
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Вильфанд пообещал аномально теплое начало сентября в центре России

Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков.
Роман Вильфанд
Известия18:58
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