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РИА Новости
РИА Новости

В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ

Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале. На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги.В источнике
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Царьград

"Путин! Путин! Путин!": Политолог указал на "русский след" в берлинских протестах

Царьградвчера в 12:21
Известия

В Берлине участники митинга скандировали имя российского президента

Известия17:25
Взгляд.ру

Демонстранты в Берлине скандировали «Путин»

Взгляд.рувчера в 14:27
Газета.Ru

В Берлине протестующие с флагами РФ скандировали "Путин!"

Газета.Ruвчера в 14:08
РИА Новости

В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ

РИА Новости18:27
Национальная служба новостей

Протестующие в Берлине скандируют «Путин!»

Национальная служба новостейвчера в 11:46
Lenta.ru

На митинге в Берлине начали скандировать «Путин!»

Lenta.ruвчера в 11:24

В США обеспокоены из-за попыток КНР купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности американской стороны из-за попыток Китая купить предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Cич».
RT на русском20:18
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Фигуристка Загитова зачислена на факультет журналистики в РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова зачислена на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Общественная служба новостей18:35
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Панские газы: Польша мечтает о собственной энергетической империи

Польша связывает с грядущим введением в строй GIPL создание собственной энергетической империи, которая, как надеются в Варшаве, установит контроль над энергетикой восточноевропейского региона, существенно потеснив «Газпром».
Известия17:02
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Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

По информации регулятора, совокупный долг жителей России в июне 2020 года вырос на 2,1%. Его объем составил 8,13 трлн рублей, из которых 8,11 трлн составили рублевые кредиты и 20,7 млрд - валютные.
Газета.Ru28 августа в 10:28
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что белорусский язык должен стать в республике единственным государственным, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
Страна Советов on-lineвчера в 15:56
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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