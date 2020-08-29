В Берлине участники митинга скандировали имя российского президента

Участники протеста против мер по борьбе с коронавирусом в германском Берлине начали скандировать «Путин!». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Смирнов. Он опубликовал видеозапись, на которой митингующие держат российские флаги в руках.