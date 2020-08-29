В Берлине участники митинга скандировали имя российского президента
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Участники протеста против мер по борьбе с коронавирусом в германском Берлине начали скандировать «Путин!». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Смирнов. Он опубликовал видеозапись, на которой митингующие держат российские флаги в руках.В источнике
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"Путин! Путин! Путин!": Политолог указал на "русский след" в берлинских протестах
Царьградвчера в 12:21