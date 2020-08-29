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Известия
Известия

В Берлине участники митинга скандировали имя российского президента

Участники протеста против мер по борьбе с коронавирусом в германском Берлине начали скандировать «Путин!». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Смирнов. Он опубликовал видеозапись, на которой митингующие держат российские флаги в руках.В источнике
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РИА Новости

На митинге в Берлине протестующие скандировали "Путин!"

РИА Новостивчера в 13:07
Взгляд.ру

Демонстранты в Берлине скандировали «Путин»

Взгляд.рувчера в 14:27
Газета.Ru

В Берлине протестующие с флагами РФ скандировали "Путин!"

Газета.Ruвчера в 14:08
Известия

В Берлине участники митинга скандировали имя российского президента

Известия17:25
Царьград

"Путин! Путин! Путин!": Политолог указал на "русский след" в берлинских протестах

Царьградвчера в 12:21
Национальная служба новостей

Протестующие в Берлине скандируют «Путин!»

Национальная служба новостейвчера в 11:46
Lenta.ru

На митинге в Берлине начали скандировать «Путин!»

Lenta.ruвчера в 11:24

Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»
ИА Красная Веснавчера в 16:17

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБКвчера в 00:32
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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБКвчера в 07:59
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СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
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