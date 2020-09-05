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РБК
РБК

В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

«Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства», — считает министр. Он также заявил, что если Москва не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это.В источнике
С чего всё началось
«Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, то это станет еще одним свидетельством причастности государства к нему», – заявил Маас в интервью изданию Bild am Sonntag
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Профиль19:10
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РИА Новости

МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным

РИА Новости20:36
Комсомольская правда

Глава МИД ФРГ Хайко Маас: Берлин ожидает, что Россия сделает шаги для расследования инцидента с Навальным

Комсомольская правда18:33
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МИД ФРГ пригрозил «ответом», если Россия не начнет расследование ситуации с Навальным

Коммерсантъ17:58
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ФРГ пригрозила ответить России в случае отсутствия расследования инцидента с Навальным

ТАСС17:55
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В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

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Московский Комсомолец

В ФРГ ожидают, что РФ скоро примет меры по расследованию инцидента с Навальным

Московский Комсомолец17:47
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Германия пригрозила России последствиями из-за Навального

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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

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РИА Новостивчера в 13:28
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБКвчера в 01:44
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Экс-юрист Трампа рассказал об отношении президента США к Путину

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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

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Китайский многоразовый космический аппарат вернулся на Землю

В пятницу китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю.
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МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы «Новичок»

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РИА Новостивчера в 08:27
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