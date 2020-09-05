«Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства», — считает министр. Он также заявил, что если Москва не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это.

С чего всё началось «Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, то это станет еще одним свидетельством причастности государства к нему», – заявил Маас в интервью изданию Bild am Sonntag Профиль 19:10