«Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства», — считает министр. Он также заявил, что если Москва не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это.

С чего всё началось «Если в ближайшие дни российская сторона не внесет вклад в расследование, то нам с нашими партнерами придется обсудить ответ»,-- сказал в интервью газете Bild am Sonntag министр (цитата по ТАСС). Коммерсантъ 17:58