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РБК
РБК

В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

«Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства», — считает министр. Он также заявил, что если Москва не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это.В источнике
С чего всё началось
«Если в ближайшие дни российская сторона не внесет вклад в расследование, то нам с нашими партнерами придется обсудить ответ»,-- сказал в интервью газете Bild am Sonntag
 министр (цитата по ТАСС).
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