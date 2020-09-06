Политика

РБКРБКВ Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.
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с чего всё началось
«Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, это станет еще одним свидетельством причастности государства к нем», — сказал Маас (цитата по Bild
).
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