Политика
РБКВ Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.
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«Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, это станет еще одним свидетельством причастности государства к нем», — сказал Маас (цитата по Bild).Компания03:29
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