с чего всё началось

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

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