Политика

РБКРБКВ Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.
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В Германии видят много свидетельств причастности российских властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального, заявил в интервью
 газете Bild am Sonntag глава МИД Германии Хайко Маас.
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В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

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