Политика
РБКВ Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
В Германии видят много свидетельств причастности российских властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального, заявил в интервью газете Bild am Sonntag глава МИД Германии Хайко Маас.Дождь03:26
Подробнее о событии
Показать все источники
МИД ФРГ пригрозил «ответом», если Россия не начнет расследование ситуации с Навальным
Коммерсантъвчера в 17:58
В ФРГ ожидают, что РФ скоро примет меры по расследованию инцидента с Навальным
Московский Комсомолецвчера в 17:47
Автоматически обработано 7396 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Шоу-бизнес
66-летняя Любовь Успенская показала результат омоложения
iReactor 04 сентября в 05:50
Политика
Россия ответила на заявление МИД Германии по ситуации с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление своего немецкого коллеги Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным.
Lenta.ru 03:58
Армия и оружие
Турция перебрасывает танки к границе с Грецией
Турция приступила к наращиванию войск на сухопутном участке границы с Грецией.
Российская газета 03:10
Политика
Минск обнародовал запись разговора по делу Навального
Ник сообщает своему собеседнику о том, что «материалы по Навальному» готовы и будут переданы в администрацию канцлера Германии Ангелы Меркель.
Evo-rus.com 01:14
Шоу-бизнес
Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске
На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
News.ru вчера в 03:21
Общество
В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
РИА Новости вчера в 18:54
Политика
В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом
Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
РБК 03:55
Кино
Топ-5 американского iTunes впервые возглавил российский фильм
Фильм «Спутник», снятый российским режиссером Егором Абраменко, возглавил американский ТОП-5 iTunes и получил небывалый успех у зрителей из США, сообщает Art Pictures Studio.
Live24 вчера в 03:25
Политика
Бывший адвокат Трампа объяснил его восхищение Путиным
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в своих мемуарах написал, что американский лидер восхищается тем, как Владимир Путин управляет Россией.
Известия вчера в 22:07
Футбол
Сборная России сыграет с командой Венгрии в Лиге наций
В воскресенье, 6 сентября, сборная России в рамках второго тура Лиги наций УЕФА сыграет с командой Венгрии.
Вести.Ru 04:15
Космос
Китай успешно испытал многоразовый космический аппарат
Как пишет РИА Новости, в пятницу китайская корпорация космической науки и техники сообщила о запуске ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблём.
RT на русском 02:44
Фигурное катание
Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы
Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известия 04 сентября в 17:25
Политика
Глава МИД Украины заявил, что украинцы принесли цивилизацию в Россию
Украинцы принесли цивилизацию на отдельные территории России, они занимались там строительством городов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Взгляд.ру 04:16
Происшествия
Фанаты «Спартака» стали участниками драки в Брянске
Среди участников драки были болельщики команды «Спартак-2», прибывшие на матч с брянским «Динамо».
RT на русском 04:14
Общество
МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 5 сентября
RT на русском 04:02
Кино
Предпродажи фильма «Довод» в России превысили 11 млн рублей
Предпродажи билетов на показы нового фильма "Довод" Кристофера Нолана превысили 11 млн рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте Фонда кино данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах.
Газета.Ru 04 сентября в 06:05
Авто
Dacia показала на тизерах Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года
Бренд Dacia, принадлежащий компании Renault, продемонстрировал первые тизеры седана Logan следующей генерации, а также нового хэтчбека Sandero и его внедорожной модификации Sandero Stepway 2021-го модельного года.
Новые автомобили вчера в 23:15
Происшествия
Несколько человек получили ранения в результате нападения в Бирмингеме
Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения в британском Бирмингеме.
Известия 03:03
Политика
Актер Стивен Сигал посетил Крым и встретился с главой республики
Голливудский актер Стивен Сигал встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
РБК вчера в 15:06
Общество
Пандемия коронавируса пошла на убыль впервые в сентябре
Впервые в сентябре число подтвержденных случаев коронавируса оказалось меньше, чем в предыдущий день.
URA.Ru 03:50
Армия и оружие
Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем
Глава правительства Армении Никол Пашинян 29 августа 2020 года прилетел в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), где провел встречу с местным военным руководством.
Lenta.ru вчера в 13:30
Происшествия
ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах
Задержанные планировали убийства с применением самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, а также холодного оружия.
Evo-rus.com 02:05
Политика
В Германии предположили, кто может стоять за делом Навального
За ситуацией с блогером Алексеем Навальным могут стоять противники строительства газопровода «Северный поток-2».
URA.Ru 03:22
Армия и оружие
Шойгу сообщил о планах модернизации всех российских танков Т-72
Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 00:34
Армия и оружие
Глава ДНР приказал ликвидировать сооружения ВСУ у линии разграничения
Глава ДНР Денис Пушилин приказал ликвидировать инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе.
NewInform вчера в 05:37
Политика
Шойгу рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса
Глава министерства рассказал журналистам, что не почувствовал повышения температуры тела или других изменений в своем организме после вакцинации российским препаратом от КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:47
Армия и оружие
Военные Азербайджана не примут участие в учениях «Кавказ-2020»
Азербайджанские военнослужащие не примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые будут проходить на территории России, сообщило Минобороны республики.
RT на русском 01:11