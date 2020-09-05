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РБК
РБК

В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.В источнике
С чего всё началось
«Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, это станет еще одним свидетельством причастности государства к нем», — сказал Маас (цитата по Bild
).
Компания03:29
Подробнее о событии
РБК

В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

РБК18:53
Комсомольская правда

Последние новости на утро 6 сентября 2020: Берлин ожидает, что Россия сделает шаги для расследования инцидента с Навальным

Комсомольская правда00:25
Коммерсантъ

Главные новости к утру 6 сентября

Коммерсантъ00:00
RT на русском

В МИД ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным

RT на русском22:55
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявление немецкого МИД по Навальному

РИА Новости03:18
ТАСС

ФРГ пригрозила ответить России в случае отсутствия расследования инцидента с Навальным

ТАСС17:55
Московский Комсомолец

В ФРГ ожидают, что РФ скоро примет меры по расследованию инцидента с Навальным

Московский Комсомолец17:47

Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
News.ruвчера в 03:21
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МИД РФ дал ответ на заявление Берлина по ситуации с Навальным

Москва, 6 сентября 2020, 12:08 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление главы германского МИД Хайко Мааса о том, что официальный Берлин якобы видит много признаков того, что российское государство стоит за «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального.
REGNUM05:08
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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Порошенко считает введенные Россией против него санкции наградой

В список иностранных граждан, в отношении которых Россией введены санкции, вошли в том числе солист рок-группы "Океан Эльзы", бывший лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, депутат Рады от "Европейской солидарности" Степан Кубив.
Аргументы неделивчера в 10:28
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