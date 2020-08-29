В Берлине в ходе беспорядков задержали более 300 человек
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Берлин, 29 августа 2020, 23:11 — REGNUM В столице Германии Берлине в ходе акций протеста против коронавирусных ограничений задержаны порядка 300 человек.В источнике
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