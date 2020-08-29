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REGNUM
REGNUM

В Берлине в ходе беспорядков задержали более 300 человек

Берлин, 29 августа 2020, 23:11 — REGNUM В столице Германии Берлине в ходе акций протеста против коронавирусных ограничений задержаны порядка 300 человек.В источнике
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РБК

В Берлине на акции протеста задержали около 300 человек

РБКвчера в 15:07
Взгляд.ру

Власти Берлина оценили влияние беспорядков на безопасность посольства России

Взгляд.ру17:07
ТАСС

В ФРГ заявили, что беспорядки в Берлине не представляли угрозы российскому посольству

ТАССвчера в 15:51
RT на русском

Власти Берлина уточнили число задержанных на акции протеста

RT на русскомвчера в 16:24
Газета.Ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

Газета.Ruвчера в 15:09
РИА Новости

У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

РИА Новостивчера в 13:48
Lenta.ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Lenta.ruвчера в 12:21

Пелоси заявила, что Россия больше других вмешивается в выборы в США

Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАССвчера в 16:59
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Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31