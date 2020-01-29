Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News. Торговое судно SS Cotopaxi исчезло в 1925 году.
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В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

РИА Новости09:22

В Бермудском треугольнике нашли пропавшее 100 лет назад судно

URA.Ru12:45

В Бермудском треугольнике нашли пропавшее 100 лет назад судно

Телеканал 360°11:16

Пропавшее в Бермудском треугольнике судно найдено спустя столетие

Lenta.ru13:01

Найден корабль, пропавший почти 100 лет назад в Бермудском треугольнике

НТВ08:02

В Бермудском треугольнике найден корабль-призрак, пропавший 100 лет назад

Вести.Ru07:03

В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

Российская газета06:20
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Происшествия

На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков с льдины

Российская газета вчера в 20:25
Общество

В МВД рассказали о самых популярных местах кражи автомобилей

В декабре 2019 года компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Известия 21:30
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме

Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме, проголосовав за соответствующую резолюцию.
ТАСС 15:34
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
Шоу-бизнес

Николаев назвал размер пенсии народного артиста России

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Вечерняя Москва 09:25
Общество

Опрос показал, где больше всего хотят отдохнуть россияне

Опрос был проведен "ВЦИОМ-Спутник" в два этапа 13 и 26 ноября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных.
РИА Новости 12:47
Футбол

Третий бомбардир РПЛ Соболев перейдёт в «Спартак»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев подпишет контракт с московским «Спартаком».
REGNUM 13:04
Политика

Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия

В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Вести.Ru 09:43
Политика

Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
News.ru вчера в 06:03
Политика

Генсек ОИС прокомментировал «сделку века» Трампа

Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
РИА Новости 10:12
Общество

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в третий раз собирает заседание чрезвычайного комитета из-за вспышки коронавируса, жертвами которого уже стали свыше 130 человек.
НТВ 11:58
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Гаджеты

AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K

Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Игромания.ру вчера в 15:02
Политика

США расширили санкции против России

Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Газета.Ru 14:11
Авто

Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

Автоновости дня 27 января в 22:54
Здоровье

В «Смекте» обнаружили свинец, препарат опасен для детей и беременных

В качестве замены специалисты предлагают гелеобразные препараты.
Портал Поиск 09:20
Армия и оружие

Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
REGNUM 07:30
Здоровье

Число заразившихся китайским коронавирусом выросло до 6 тыс. человек

Издание сообщает, что количество заразившихся коронавирусом превысило число зараженных атипичной пневмонией в 2002–2003 годах, когда, по данным ВОЗ, 5327 человек заболели и 349 погибли.
DP.RU 00:39
Общество

Китай решил выделить почти 9 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Китайское правительство намерено выделить 60,33 млрд юаней (8,75 млрд долларов) на борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Минфина КНР.
Московский Комсомолец 27 января в 03:42
Политика

КПРФ подготовила свои поправки к Конституции

Внесенный президентом РФ законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой в первом чтении 23 января.
Интерфакс 08:46
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

РБК 10:41
Общество

Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем

Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 13:41
Политика

Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

СК установил подозреваемого в убийстве ростовского депутата Алабушева

ТАСС 01:44
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Происшествия

Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке

Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Известия 10:33
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости 12:01
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Общество

Вдова Коби Брайанта поблагодарила поклонников за поддержку

Вдова Коби Брайанта Ванесса написала в «Инстаграме» пост, в котором поблагодарила всех сочувствующих трагедии, случившейся в их семье, за поддержку.
Чемпионат 21:35
Здоровье

«Серебряные волонтеры» Сахалинской области идут в ЖКХ и спорт

Активисты-общественники вслед за здравоохранением намерены контролировать решение проблем в сферах ЖКХ, спорта и социального обеспечения.
Сахалин.Инфо 01:42
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