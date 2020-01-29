Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News. Торговое судно SS Cotopaxi исчезло в 1925 году.

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

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