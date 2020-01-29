Происшествия
ИзвестияВ Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News. Торговое судно SS Cotopaxi исчезло в 1925 году.
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Происшествия
На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков с льдины
Общество
В МВД рассказали о самых популярных местах кражи автомобилей
В декабре 2019 года компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме
Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме, проголосовав за соответствующую резолюцию.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Общество
Опрос показал, где больше всего хотят отдохнуть россияне
Опрос был проведен "ВЦИОМ-Спутник" в два этапа 13 и 26 ноября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных.
Футбол
Третий бомбардир РПЛ Соболев перейдёт в «Спартак»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев подпишет контракт с московским «Спартаком».
Политика
Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия
В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Политика
Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Генсек ОИС прокомментировал «сделку века» Трампа
Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Общество
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в третий раз собирает заседание чрезвычайного комитета из-за вспышки коронавируса, жертвами которого уже стали свыше 130 человек.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Гаджеты
AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K
Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Авто
Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Здоровье
В «Смекте» обнаружили свинец, препарат опасен для детей и беременных
В качестве замены специалисты предлагают гелеобразные препараты.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Здоровье
Число заразившихся китайским коронавирусом выросло до 6 тыс. человек
Издание сообщает, что количество заразившихся коронавирусом превысило число зараженных атипичной пневмонией в 2002–2003 годах, когда, по данным ВОЗ, 5327 человек заболели и 349 погибли.
Общество
Китай решил выделить почти 9 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
Китайское правительство намерено выделить 60,33 млрд юаней (8,75 млрд долларов) на борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Минфина КНР.
Политика
КПРФ подготовила свои поправки к Конституции
Внесенный президентом РФ законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой в первом чтении 23 января.
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Общество
Вдова Коби Брайанта поблагодарила поклонников за поддержку
Вдова Коби Брайанта Ванесса написала в «Инстаграме» пост, в котором поблагодарила всех сочувствующих трагедии, случившейся в их семье, за поддержку.
Здоровье
«Серебряные волонтеры» Сахалинской области идут в ЖКХ и спорт
Активисты-общественники вслед за здравоохранением намерены контролировать решение проблем в сферах ЖКХ, спорта и социального обеспечения.