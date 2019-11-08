Политика

РБКРБКВ Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

В Кремле заявили, что проверять слова Кадырова не станут. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не читал стенограмм этого заседания, а материалы Русской службы Би-би-си считать первоисточником не может.
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Дмитрий Песков
Я не читал оригиналов стенограмм этого заседания правительства Чечни, не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикации Би-би-си, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник в этой истории не могу и не буду.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЗакC.Ру вчера в 08:55
с чего всё началось
Ранее на ресурсах Би-би-си
 появилась информация о том, что Кадыров в ходе выступления перед правительством региона призвал наказывать, в том числе "убивая, сажая, пугая", пользователей интернета, которые, по его мнению, могли оскорбить чью-то честь.
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