Общество

REGNUMREGNUMВ Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
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Глава Бийска Александр Студеникин и его заместители задержаны силовиками на рабочем месте? (обновлено)

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