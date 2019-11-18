Общество
REGNUMВ Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
Технологии
В РФ появится приложение для определения состояния двигателя авто
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Футбол
Матч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой
Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ.
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Экономика
Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: здесь они увеличились только на 3,6%. Также внизу рейтинга оказались Северная Осетия с показателем в 3,7% и Калининградская область — 4%.
Футбол
Черчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии
Комментируя выход на поле во 2-т тайме спартаковца Бакаева, игравшего левом фланге, Черчесов отметил, что действовал он активно и со своими обязанностями справлялся, несмотря на то, что это была лишь вторая его встреча с бельгийцами за карьеру в сборной.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Экономика
М.Делягин: Будущий президент России копит деньги для госпереворота
Глава Пенсионного фонда Дроздов заявил в Госдуме, что отказ от индексирования пенсий этой категории граждан позволит в 2020 году сэкономить (то есть вынуть из карманов людей и в целом из экономики для заморозки в бюджете) 368 млрд. руб.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Общество
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Футбол
Сборная Бразилии выиграла юношеский чемпионат мира по футболу
Политика
Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны".
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Финансы
Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ
Минфин России определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Общество
Рейтинг регионов по условиям труда для пенсионеров возглавила Москва
Политика
В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Общество
На Сахалине ожидают сильный снегопад
Сильные снегопады ожидают 19 ноября в 15 районах Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Жители регионов Грузии примут участие в акциях протеста в Тбилиси
Авто
В Китае выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
В Китае выпустили ещё одну дешевую копию Range Rover Sport - новинка получила название Hunkt Canticie.
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Происшествия
Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке
Политика
Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии
Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
Здоровье
Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов
Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
Политика
WSJ: дипломат США сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского по делу Байдена
Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд держал нескольких представителей администрации президента США Дональда Трампа в курсе относительно готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.