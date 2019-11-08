Происшествия
RT на русскомВ Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался признать сына Воеводиной
Утверждается, что мужчина не желает признавать свое отцовство, отмечая, что его экс-избранница могла родить мальчика «от любого азиатского мужчины», передает Daily Mail.
Политика
Белый дом опроверг договоренность США и Китая по пошлинам
Представители стран ведут переговоры, а накануне Министерство торговли Китая объявило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин.
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Армия и оружие
Российские вертолеты начали ежедневное патрулирование на севере Сирии
Армия и оружие
Шойгу поздравил Военную академию связи со 100-летним юбилеем
Со 100-летним юбилеем поздравил командование и личный состав Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева по пересмотру актов СССР
Министерство юстиции РФ не успевает до 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по подготовке постановления правительства об отмене советских правовых актов.
Хоккей
«Спартак» и «Ак Барс» обменялись игроками
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
Футбол
«Краснодар» выиграл второй матч подряд в Лиге Европы
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
Политика
«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия для заключения контракта с Киевом по транзиту газа через Украину.
Армия и оружие
Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского
ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками.
Футбол
Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Происшествия
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом
В столичном аэропорту Шереметьево сел самолет с неисправностью крыла.
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысили большинство фирм.
Общество
Производители молока попросили правительство помочь с навозом
Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.