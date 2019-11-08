Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
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В кафе в центре Бишкека произошел взрыв

РБК03:46

В центре Бишкека произошли три взрыва

Фергана03:40

В кафе в Бишкеке взорвались баллоны с газом

RT на русском03:38

Три взрыва прогремели в кафе в центре Бишкека

Известия03:30

В кафе в центре Бишкека произошел взрыв

ТАСС03:17

В Бишкеке прогремели три взрыва

Российская газета03:37

При пожаре в центре Бишкека погибла сотрудница точки фастфуда — Минздрав

Sputnik Кыргызстан04:03
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В Бишкеке при пожаре в фастфудной «Антошка» пострадали 12 человек, один погиб

КП - Бишкек03:29
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
Происшествия

В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти

По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Известия 03:45
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Газета.Ru 03:00
Кино

Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»

Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался признать сына Воеводиной

Утверждается, что мужчина не желает признавать свое отцовство, отмечая, что его экс-избранница могла родить мальчика «от любого азиатского мужчины», передает Daily Mail.
WomanHit.ru 05 ноября в 03:43
Происшествия

На Урале задержали подозреваемого в убийстве девушки-подростка

РИА Новости 04:02
Политика

Белый дом опроверг договоренность США и Китая по пошлинам

Представители стран ведут переговоры, а накануне Министерство торговли Китая объявило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин.
Телеканал 360° 01:25
Общество

В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей

ТАСС 02:02
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Армия и оружие

Российские вертолеты начали ежедневное патрулирование на севере Сирии

РЕН ТВ вчера в 21:06
Армия и оружие

Шойгу поздравил Военную академию связи со 100-летним юбилеем

Со 100-летним юбилеем поздравил командование и личный состав Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
REGNUM вчера в 20:45
Общество

Минюст не успел выполнить поручение Медведева по пересмотру актов СССР

Министерство юстиции РФ не успевает до 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по подготовке постановления правительства об отмене советских правовых актов.
Известия 01:28
Хоккей

«Спартак» и «Ак Барс» обменялись игроками

Sportbox.RU вчера в 08:36
Политика

В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
ТК Звезда 03:16
Футбол

«Краснодар» выиграл второй матч подряд в Лиге Европы

Lenta.ru вчера в 14:49
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Политика

«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия для заключения контракта с Киевом по транзиту газа через Украину.
Piter.tv 06 ноября в 09:58
Армия и оружие

Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского

ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками.
РБК вчера в 09:17
Футбол

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Metaratings вчера в 01:54
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Гаджеты

Убийца флагманов Poco F2 угрожает Xiaomi Mi Note 10

iXBT.com 01:56
Происшествия

В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом

В столичном аэропорту Шереметьево сел самолет с неисправностью крыла.
Российская газета 02:03
Экономика

83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысили большинство фирм.
REGNUM 02:37
Общество

Производители молока попросили правительство помочь с навозом

Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru 03:19
Общество

Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.
Вечерняя Москва 03:05
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