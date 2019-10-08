Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Black Star прокомментировали победу над L’One в суде

Рэпер Леван Горозия (L’One) может договориться с лейблом Black Star, которому проиграл ранее в суде. Об этом сообщил генеральный директор и соучредитель лейбла Павел Курьянов (Пашу) в интервью «Рамблеру».
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В Black Star прокомментировали победу над L’One в суде

Lenta.ru06:27

Суд отказал рэперу L’one в иске к лейблу Тимати

РБКвчера в 14:21

Суд оставил права на песни и товарный знак L’One за лейблом Black Star

ТАССвчера в 11:53

Суд отклонил иск Левана Горозии к Black Star. У лейбла остаются права на песни и псевдоним

Афиша Dailyвчера в 13:26

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и Black Star

Дождьвчера в 12:19

Тимати выиграл суд у L’One

РИА Новостивчера в 12:35

Суд оставил право использования песен рэпера L’One за лейблом Black Star

Агентство Москвавчера в 11:18
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Армия и оружие

Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

Вести.Ru 05:03
Политика

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес

Заворотнюк продолжает бороться с раком в клинике для тяжелобольных

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которую на прошлой неделе выписали из московской клиники, где она проходила лечение от онкологического заболевания, перевели в другую частную клинику.
REGNUM 04:26
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде

Lenta.ru 06:17
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Наука

Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Газета.Ru 06:24
Политика

Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела

Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
REGNUM 03:00
Политика

Против Порошенко завели новое дело

Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Общество

Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Армия и оружие

Киев сорвал отвод сил в Донбассе, заявляют в ЛНР

Газета.Ru 06:30
Авто

Опубликованы снимки новой Kia Optima

В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Rusargument вчера в 00:02
Футбол

Месси всерьез задумывался об уходе из «Барселоны»

Газета.Ru 04:48
Армия и оружие

Иран начал необъявленные военные учения на границе с Турцией

Взгляд.ру 06:30
Космос

Первый полностью электрический самолет NASA готовится к испытаниям

Первый в мире полностью электрический самолет X-57 Maxwell был недавно доставлен в принадлежащий NASA Летно-исследовательский центр имени Армстронга.
KM.ru 07 октября в 09:05
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Здоровье

Каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной

Почти каждый пятый россиянин (17%) справляется с простудой с помощью чая с малиной и куриного бульона, не прибегая к лекарствам.
Life.ru 02:51
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Футбол

Федерация регби России призвала футболистов отомстить шотландцам

Soccer.ru 06:23
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Политика

Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH17

Депутаты парламента Нидерландов проголосовали за требование к правительству страны расследовать действия Украины в связи с крушением в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
РБК вчера в 17:02
Общество

В Роскачестве объяснили, как не купить испорченную рыбу и икру

Российская газета 01:00
Наука

Патент недели: программисты ищут слабые места в цифровой инфраструктуре

Российские программисты в своей разработке реализовали параллельное вычисление набора из пяти характеристик, построенных на сменяющихся алгоритмах.
Популярная механика 05:10
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети

Lenta.ru 00:31
Происшествия

Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву

RT на русском 06:09
Космос

Ракета «Протон-М» с зарубежными спутниками стартовала с Байконура

Известия 06:50
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L'One
Российский исполнитель
российский артист грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основатель проект WDKTZ вместе с DJ Pill. One, сооснователь и бывший участник группы Marselle. С 17 апреля 2012 года по настоящему времени является артистом лейбла «Black Star Inc.». Владелец собственной линии одежды «Cosmokot», выпускаемой под брендом Black Star Wear.
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