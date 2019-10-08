Общество
Lenta.ruВ Black Star прокомментировали победу над L’One в суде
Рэпер Леван Горозия (L’One) может договориться с лейблом Black Star, которому проиграл ранее в суде. Об этом сообщил генеральный директор и соучредитель лейбла Павел Курьянов (Пашу) в интервью «Рамблеру».
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Суд отклонил иск Левана Горозии к Black Star. У лейбла остаются права на песни и псевдоним
Афиша Dailyвчера в 13:26
Суд оставил право использования песен рэпера L’One за лейблом Black Star
Агентство Москвавчера в 11:18
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Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжает бороться с раком в клинике для тяжелобольных
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которую на прошлой неделе выписали из московской клиники, где она проходила лечение от онкологического заболевания, перевели в другую частную клинику.
REGNUM 04:26
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Lenta.ru 06:17
Политика
Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела
Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
REGNUM 03:00
Политика
Против Порошенко завели новое дело
Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Авто
Опубликованы снимки новой Kia Optima
В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Rusargument вчера в 00:02
Футбол
Месси всерьез задумывался об уходе из «Барселоны»
Газета.Ru 04:48
Космос
Первый полностью электрический самолет NASA готовится к испытаниям
Первый в мире полностью электрический самолет X-57 Maxwell был недавно доставлен в принадлежащий NASA Летно-исследовательский центр имени Армстронга.
KM.ru 07 октября в 09:05
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Здоровье
Каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной
Почти каждый пятый россиянин (17%) справляется с простудой с помощью чая с малиной и куриного бульона, не прибегая к лекарствам.
Life.ru 02:51
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Политика
Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH17
Депутаты парламента Нидерландов проголосовали за требование к правительству страны расследовать действия Украины в связи с крушением в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
РБК вчера в 17:02
Общество
В Роскачестве объяснили, как не купить испорченную рыбу и икру
Российская газета 01:00
Наука
Патент недели: программисты ищут слабые места в цифровой инфраструктуре
Российские программисты в своей разработке реализовали параллельное вычисление набора из пяти характеристик, построенных на сменяющихся алгоритмах.
Популярная механика 05:10
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09