Происшествия
Красная веснаВ Благовещенске сообщения о минировании детсадов оказались ложными
«Корпуса дошкольных образовательных учреждений, по которым были получены сообщения о минировании, проверены, все сигналы оказались ложными», — говорится в сообщении.
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На Дальнем Востоке десятки детсадов эвакуировали из-за угроз о минировании
Российская газетавчера в 21:39
В Комсомольске-на-Амуре эвакуируют детские сады и отделение телерадиокомпании
Московский Комсомолецвчера в 21:27
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.