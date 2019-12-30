Детские сады эвакуируют в Благовещенске из-за сообщений о "минировании", часть адресов уже проверена, информация об опасных предметах не подтверждается, сообщает администрация города.

В Благовещенске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»

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