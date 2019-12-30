Происшествия
РИА НовостиВ Благовещенске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»
Детские сады эвакуируют в Благовещенске из-за сообщений о "минировании", часть адресов уже проверена, информация об опасных предметах не подтверждается, сообщает администрация города.
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Политика
Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Экономика
На Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
Биатлон
Кайшева и Сливко отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU
Виктория Сливко и Ульяна Кайшева по итогам «Ижевской винтовки» прошли отбор на январские этапы Кубка IBU, сообщил вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский.
Политика
Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи
Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Гаджеты
Инженерные образцы процессоров Intel Comet Lake-S замечены в Китае
Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажи льготных билетов с Дальнего Востока
Льготные билеты на самолёты на Дальний Восток могут купить граждане России до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Авто
Как экономическая ситуация влияет на планы россиян купить автомобиль
Опросив россиян, агентство «АвтоСТАТ» и журнал «За рулем» выяснили, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на их планы по покупке автомобиля.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Хоккей
Овечкин отказался участвовать в Матче звёзд НХЛ
Космос
Космонавт Падалка назвал причины отставания России в космосе
Нынешняя стагнация в области космической промышленности в России началось ещё в начале двухтысячных годов, заявляет космонавт Геннадий Падалка.
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Происшествия
Рекордное количество массовых убийств произошло в США в 2019 году
Общество
Россиянам разъяснили детали новых правил регистрации автомобилей
Напомним, что 26 декабря Дмитрий Медведев подписал указ о новых правилах регистрации автомобиля, которые вступят в силу 1 января 2020 года.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Политика
Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа
В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.
Общество
Песков назвал слухом версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске
Версия террористического акта в качестве причины прошлогоднего взрыва в жилом доме в Магнитогорске является слухом.
Музыка
Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал миллион просмотров
За сутки ролик посмотрели более миллиона раз. Фронтмен Rammstein выпустил клип на композицию своего сайд-проекта Lindemann.
Шоу-бизнес
Глюк’оZа поделилась «беременным» фото у ёлки
Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Спорт
Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»
Общество
Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода
Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.