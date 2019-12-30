Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Благовещенске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»

Детские сады эвакуируют в Благовещенске из-за сообщений о "минировании", часть адресов уже проверена, информация об опасных предметах не подтверждается, сообщает администрация города.
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Благовещенцы сообщают об эвакуации областной больницы и детских садов

АСН2420:34

В Благовещенске сообщили о минировании в перинатальном центре

Амур.инфо21:50

Очередная волна «минирований» прошла в Благовещенске

ИА Порт Амур20:32

Из-за сообщений о минировании в Благовещенске эвакуируют детские сады

Амурская правда20:48

Эвакуация пациентов и работников поликлиники из-за «минирования» прошла в Благовещенске

Телепорт23:16

Из семи детских садов Благовещенска эвакуируют детей из-за сообщений с угрозами взрыва

ТАСС21:17

В Благовещенске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»

РИА Новости21:55
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Политика

Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

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РИА Новости 21:49
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

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Инженерные образцы процессоров Intel Comet Lake-S замечены в Китае

Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.
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Льготные билеты на самолёты на Дальний Восток могут купить граждане России до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.
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Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
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Космонавт Падалка назвал причины отставания России в космосе

Нынешняя стагнация в области космической промышленности в России началось ещё в начале двухтысячных годов, заявляет космонавт Геннадий Падалка.
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Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
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News.ru вчера в 16:36
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Россиянам разъяснили детали новых правил регистрации автомобилей

Напомним, что 26 декабря Дмитрий Медведев подписал указ о новых правилах регистрации автомобиля, которые вступят в силу 1 января 2020 года.
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

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Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
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Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа

В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.
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Песков назвал слухом версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

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Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал миллион просмотров

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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
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Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
РЕН ТВ вчера в 09:52
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