Родителей просят забрать детей. В Благовещенске из-за сообщений о минировании проходит эвакуация детей из всех городских школ, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Благовещенске эвакуируют учеников и персонал всех школ

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