Происшествия
АСН24В Благовещенске эвакуируют учеников и персонал всех школ
Родителей просят забрать детей. В Благовещенске из-за сообщений о минировании проходит эвакуация детей из всех городских школ, сообщает пресс-служба мэрии города.
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Более 16 тыс. человек эвакуировано из-за сообщений о минировании школ в столице Приамурья
Интерфакс - Россия00:44
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Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Общество
Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей
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Общество
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Видео с 99 смартфонами, создавшими виртуальную пробку на дороге в Google Maps, и пустой от машин улицей художник Симон Векерт 1 февраля опубликовал на своем канале в YouTube.
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В Южной Осетии карантин в школах продлили на неделю
Карантин в школах и детских садах Южной Осетии решено продлить еще на одну неделю.
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Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Происшествия
Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ
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