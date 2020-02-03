Общество

RT на русскомRT на русскомВ Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Ранее власти Хабаровска решили эвакуировать все школы города из-за поступивших угроз распространения в зданиях нервно-паралитического газа. 23 января в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании детских садов.
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Эвакуируют учащихся из всех 37 школ в Комсомольске-на-Амуре сегодня с утра

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