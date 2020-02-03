Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
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Школы Благовещенска эвакуируют (фото)

Амур.инфо20:02

В Благовещенске из школ эвакуируют детей

ИА Порт Амур20:09

Все школы в Благовещенска эвакуируют из-за сообщений о минировании

РИА Новости20:41

В Благовещенске эвакуируют учеников и персонал всех школ

АСН2420:23

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

RT на русском20:50

Более 20 школ эвакуируют в Благовещенске из-за сообщений о минировании

Интерфакс - Россия20:34

Школы в Благовещенске эвакуируют из-за звонка о бомбе

News.ru21:15
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Общество

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Вести.Ru 19:42
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:52
Политика

Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

BFM.ru 03:00
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Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Газета.Ru 15:09
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня 08:07
Общество

Число зараженных коронавирусом в США выросло до 11 человек

По данным телеканала ABC7, общее число заболевших в США достигло 11. Ранее сообщалось о девяти случаях заболевания в США.
РИА Новости 21:47
Происшествия

В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе

В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РБК 02:48
Происшествия

Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Газета.Ru 18:57
Технологии

Продажи Sony PlayStation 5 начнутся намного раньше ожидаемого, но предвидится дефицит

Компания должна провести более подробный анонс PlayStation 5 на мероприятии под названием PlayStation Meeting, которое состоится 15 февраля.
iXBT.com 31 января в 19:45
Происшествия

В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

Ведомости 10:50
Авто

Самые дешевые автомобили в России нашли в Омске

Автоновости дня 31 января в 00:29
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости 17:09
Общество

Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
RT на русском 21:39
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ 10:51
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный

Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Аргументы недели 06:51
Общество

Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 350 человек

В провинции Хубэй отмечается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи со вспышкой коронавируса, на данный регион приходится основная часть случаев заболевания — при том, что во всем Китае болеют менее 15 тысяч человек, сообщает Reuters.
Вечерняя Москва 18:17
Гаджеты

Intel хитрым образом ухудшит будущий процессор Core i5

По сети гуляет информация о том, что Intel скоро выпустит несколько мощных мобильных процессоров Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Ferra вчера в 10:54
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости 19:13
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса nCoV2019 чрезвычайной ситуацией.
НДН.инфо 30 января в 19:09
Происшествия

Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске

Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске.
Российская газета 22:31
Футбол

Конте подколол Клоппа и Гвардиолу, рассказав о достижении в АПЛ

ProstoProSport 09:33
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

В двух районах Приморья введен режим ЧС из-за коронавируса

В двух граничащих с Китаем районах Приморского края из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства региона.
Ведомости 07:53
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 361

Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.
Известия 20:17
Экономика

В Кургане провалили годовой план приватизации

Еще один объект (здание на улице Климова, 25) исключен из плана приватизации, так как его передали в безвозмездное пользование Курганской епархии.
URA.Ru 21:42
Политика

Иранский пилот сообщил диспетчеру о пущенной в украинский «Боинг» ракете

Фергана 17:40
Теннис

Джокович выиграл турнир Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем открытого теннисного турнира Australian Open – 2020, победив в финале австрийца Доминика Тима.
Экономика сегодня 11:10
Хоккей

Вратари «Калгари» и «Эдмонтона» подрались во время матча НХЛ

РБК 03:38
Общество

КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Власти КНДР приняли решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
ТАСС 21:43
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