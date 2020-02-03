Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

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