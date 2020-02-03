Происшествия
RT на русскомВ Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
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Общество
Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами
Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Общество
Число зараженных коронавирусом в США выросло до 11 человек
По данным телеканала ABC7, общее число заболевших в США достигло 11. Ранее сообщалось о девяти случаях заболевания в США.
Происшествия
В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе
В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Технологии
Продажи Sony PlayStation 5 начнутся намного раньше ожидаемого, но предвидится дефицит
Компания должна провести более подробный анонс PlayStation 5 на мероприятии под названием PlayStation Meeting, которое состоится 15 февраля.
Авто
Самые дешевые автомобили в России нашли в Омске
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Общество
Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 350 человек
В провинции Хубэй отмечается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи со вспышкой коронавируса, на данный регион приходится основная часть случаев заболевания — при том, что во всем Китае болеют менее 15 тысяч человек, сообщает Reuters.
Гаджеты
Intel хитрым образом ухудшит будущий процессор Core i5
По сети гуляет информация о том, что Intel скоро выпустит несколько мощных мобильных процессоров Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса nCoV2019 чрезвычайной ситуацией.
Происшествия
Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске
Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске.
Футбол
Конте подколол Клоппа и Гвардиолу, рассказав о достижении в АПЛ
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
В двух районах Приморья введен режим ЧС из-за коронавируса
В двух граничащих с Китаем районах Приморского края из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства региона.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 361
Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.
Экономика
В Кургане провалили годовой план приватизации
Еще один объект (здание на улице Климова, 25) исключен из плана приватизации, так как его передали в безвозмездное пользование Курганской епархии.
Теннис
Джокович выиграл турнир Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем открытого теннисного турнира Australian Open – 2020, победив в финале австрийца Доминика Тима.
Общество
КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса
Власти КНДР приняли решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.