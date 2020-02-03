Общество

RT на русскомRT на русскомВ Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Ранее власти Хабаровска решили эвакуировать все школы города из-за поступивших угроз распространения в зданиях нервно-паралитического газа. 23 января в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании детских садов.
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Школьников опять эвакуируют в Хабаровском крае из-за сообщений с угрозами

Губерниявчера в 21:28

Школы Хабаровска и Комсомольска опять «заминировали»

Хабаровский край сегоднявчера в 20:05

Все школы Хабаровска и Благовещенска эвакуируют из-за сообщений об угрозах

ТАССвчера в 18:56

Школы Хабаровска и Благовещенска начали эвакуировать после сообщений о «минировании»

Московский Комсомолецвчера в 21:00

Эвакуируют учащихся из всех 37 школ в Комсомольске-на-Амуре сегодня с утра

AmurMedia.ruвчера в 20:45

Массовые «минирования» школ опять начались в Комсомольске-на-Амуре

КП - Хабаровсквчера в 20:15

Во Владивостоке школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

РИА Новостивчера в 22:00
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Происшествия

Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы

Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
IrkutskMedia вчера в 23:32
Здоровье

Новый стандарт: в феврале начнется капремонт первых четырех поликлиник

В феврале начнется ремонт первых четырех учреждений, всего в текущем году планируется начать ремонт в 50 поликлиниках в соответствии с новым стандартом.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 23:00
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 03:40
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 21:08
Транспорт

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 14:10
Футбол

«Зенит» поздравил Пике с днем рождения фотографией с ЧМ-2018

NewInform вчера в 18:42
Армия и оружие

Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады.
Lenta.ru 01 февраля в 03:06
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
Финансы

Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.
РБК 00:00
Футбол

Натхо рассказал о предложениях из России

Полузащитник сербского "Партизана" из Белграда и сборной Израиля Бибрас Натхо рассказал о том, что перед началом сезона его снова звали к себе российские клубы.
ProstoProSport вчера в 23:14
Политика

Большинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан.
REGNUM вчера в 23:19
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Наука

Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
ToDay News Ufa 31 января в 03:06
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.
РИА Новости вчера в 22:40
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Шоу-бизнес

Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой

О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Летидор вчера в 04:01
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
Политика

Помпео прибыл с визитом в Узбекистан

Московский Комсомолец вчера в 09:40
Общество

В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Московский Комсомолец вчера в 09:07
Армия и оружие

В Идлибе в столкновениях с сирийской армией погибли турецкие военные

Четыре турецких военных погибли и 9 ранены в столкновениях с сирийской армией в Идлибе - ТВ со ссылкой на минобороны Турции РИА Новости
РИА Новости 00:07
Политика

В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 10:03
Армия и оружие

4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом

2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.
Версия.Инфо вчера в 11:00
Общество

В Челябинске назначили заместителя мэра по городской среде

74.ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ вчера в 10:51
Здоровье

В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок

«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
RT на русском вчера в 20:34
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 31 января в 20:16
Происшествия

В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Российская газета вчера в 10:36
Происшествия

В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе

В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РБК вчера в 02:48
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